Roma: Gasparri (FI), fallimento Raggi tra sedute deserte e problema partecipate

- “Continuano le pessime figure della Raggi nel suo penoso viale del tramonto. Le ultime sedute, necessarie per approvare provvedimenti fondamentali per la chiusura del suo disastroso mandato, continuano ad andare deserte". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia. "Ed ora - aggiunge - è in cerca di sostegno per approvare la delibera di riorganizzazione delle partecipate, portata in tutta fretta in Assemblea, per coprire sostanzialmente il fallimento di Farmacap e Roma Metropolitane. Purtroppo, e su questo bisognerà aprire una seria verifica, i suoi errori e la sua incompetenza potrebbero pregiudicare il futuro di centinaia di lavoratori minacciati da questa doppia incognita”. (Com)