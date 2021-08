Roma: assessora Grandi eventi, si rinnova appuntamento Longines global championstour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento nella Capitale con una delle competizioni internazionali di equitazione più importanti al mondo: il Longines global champions tour". Così l'assessora al Turismo e Grandi eventi di Roma Capitale, Veronica Tasciotti. "Per l’edizione 2021 - scrive ancora su Facebook - una grandissima novità: la sede prescelta è il Circo Massimo, fortemente voluta dagli organizzatori e resa possibile grazie al lavoro di concerto con la sindaca Virginia Raggi, il gabinetto, il mio assessorato, la Soprintendenza, la Sovrintendenza e il Parco archeologico del Colosseo. Dal 10 al 12 settembre e dal 16 al 18, oltre 200 cavalli provenienti da tutto il mondo calcheranno il prato della storica arena romana. La seconda novità, infatti, è il raddoppio della tappa romana. Una nuova conferma: Roma è la sede degli eventi sportivi internazionali di livello più ambita. L’evento è stato confermato fino al 2025 nella nostra Capitale, scenario perfetto per uno degli sport più eleganti e affascinanti in assoluto". (Rer)