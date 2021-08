Imprese: Adidas cede Reebok per 2,5 miliardi di dollari ad Authentic Brands Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale tedesca di abbigliamento sportivo Adidas ha concordato la vendita di Reebok per 2,5 miliardi di dollari all'azienda statunitense Authentic Brands Group. Adidas aveva acquistato Reebok nel 2006 per 3,8 miliardi di dollari, come parte dei suoi sforzi per contrastare il suo principale rivale di mercato, la statunitense Nike. Lo scorso febbraio l’amministratore delegato di Adidas, Kasper Rorsted, ha annunciato che Reebok sarebbe stata messa in vendita. In una nota in cui si annuncia l'accordo con Authentic Brands Group, Rorsted ha dichiarato: "Reebok è stata una parte preziosa di Adidas e siamo grati per i contributi che il marchio e il team dietro di esso hanno dato alla nostra azienda. Con questo cambio di proprietà, crediamo che il marchio Reebok sarà ben posizionato per il successo a lungo termine". Authentic Brands Group possiede i rivenditori di moda JCPenney, Forever21 e Brooks Brothers, nonché la rivista “Sports Illustrated”. "È un onore essere incaricati di portare avanti l'eredità di Reebok", ha dichiarato in una nota l'amministratore delegato della società Usa, Jamie Salter. La vendita è soggetta a condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022, secondo quanto riferito da Adidas. (Geb)