Afghanistan: Erdogan, pronto a dialogare con talebani

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la sua disponibilità a dialogare con la leadership dei talebani. Lo ha dichiarato lo stesso presidente turco all’emittente televisiva “Cnn Turk”. Erdogan, peraltro, si è detto convinto che, qualora non dovesse a stabilire un contatto con la leadership talebana, non sarà possibile raggiungere la pace in Afghanistan. Il capo dello Stato turco ha descritto gli ultimi sviluppi come "molto preoccupanti". Una delle opzioni che sta valutando è un incontro con i talebani, secondo l'agenzia di stampa statale “Anadolu”, che cita anche le recenti conversazioni telefoniche fra Erdogan e il presidente afghano Ashraf Ghani, l'emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, e il nuovo presidente iraniano Ebrahim Raisi. Erdogan, inoltre, ha detto a “Cnn Turk” di aver discusso con l'emiro del Qatar di come sarebbe necessari agire per fermare l'avanzata dei talebani. (Tua)