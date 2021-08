Incendi: Lorenzin (Pd), Aspromonte distrutto, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Aspromonte, patrimonio dell'Unesco, simbolo dell'Italia che brucia, è distrutto. Ecosistemi compromessi, economia piegata. Un grazie a volontari, vigili del fuoco, forze dell'ordine e amministratori locali per il loro incessante lavoro. Il governo intervenga subito". Lo scrive su Twitter Beatrice Lorenzin, deputata del Partito democratico. "Il mio primo pensiero è per i morti, per i feriti, per le loro famiglie devastate dal dolore", conclude. (Com)