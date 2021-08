Sanità: assessore Lazio, nuovo ospedale Tiburtino opera strategica per quadrante est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ospedale Tiburtino "è un'opera strategica per il quadrante est. Grazie al risanamento dei conti e all'uscita dal commissariamento si torna a progettare una grande opera strategica". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Sorgerà in un'area di proprietà pubblica - aggiunge - servita sia dal trasporto su ferro che dalle dorsali autostradali coniugando così una esigenza moderna di far sorgere presidi ospedalieri lungo le principali direttrici di mobilità. Questo nuovo ospedale oltre a servire tutto il quadrante est molto popoloso di Guidonia e Tivoli servirà anche a decongestionare l'ospedale Sandro Pertini".(Com)