Incendi: Falcomatà, sentito Draghi, attendiamo supporto concreto in tempi brevi

- “Mi ha chiamato il presidente Draghi, assicurando pieno sostegno alla nostra comunità e all'intera Calabria. Abbiamo condiviso i risarcimenti per le comunità colpite dagli incendi, il piano straordinario di messa in sicurezza del territorio ed il rimboschimento delle aree verdi distrutte". Lo scrive su Twitter il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, convinto che "la disponibilità del capo del Governo si tramuti in tempi brevi in supporto concreto, a cominciare dal sostegno nelle operazioni di spegnimento degli incendi ed in tutto ciò che ne consegue in termini di risarcimento, messa in sicurezza e bonifica delle aree colpite". Nel messaggio, il presidente ha poi aggiunto: "Siamo confortati dalla vicinanza espressa dal presidente. In una situazione d'emergenza è dovere delle istituzioni far sentire concretamente la propria presenza, supportando chi come i sindaci da giorni combatte, spesso anche fisicamente, contro l'avanzare del fronte incendiari". Inoltre "è necessario prevedere fin da subito una vasta operazione di rimboschimento di tutti i territori distrutti dal fuoco, oltre che il risarcimento dei danni per le imprese ed i cittadini residenti che hanno subito gli effetti devastanti degli incendi", ha concluso. (Rin)