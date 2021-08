Cultura: Marino e Raggi d'accordo su Museo Scienza a Roma "è Pd che non lo vuole" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di Roma non perde quindi occasione e risponde alla sindaca in carica. "Il cortese e puntuale commento di Virginia Raggi deve essere preso in seria considerazione. Io da sei anni vivo all’estero e quindi conosco ciò che leggo. Se quanto scrive Virginia Raggi corrisponde a verità il mio avvilimento accresce - scrive Marino -. In altre parole Virginia Raggi afferma che dopo la interrogazione parlamentare con cui, nel 2016, subito dopo l’evento del notaio, l’ex capogruppo del Partito democratico al Comune di Roma, Umberto Marroni, chiese di bloccare il progetto di riqualificazione urbana per il quale avevano concorso 246 studi di architettura da tutto il mondo, lo stesso Partito democratico utilizzò gli strumenti in mano alla Regione Lazio per bloccarlo, non riqualificare il quartiere, non realizzare il Museo della Scienza e non utilizzare le centinaia di milioni di Euro che nel 2014 ottenni dal Ministro Saccomanni. È uno scenario di una gravità estrema - conclude Marino -, se corrisponde al vero costituirebbe un tradimento del Pd nei confronti di Roma. Credo che Roberto Gualtieri ma soprattutto Nicola Zingaretti debbano chiarire. Come scriveva San Matteo, sia il vostro parlare sì, sì o no, no, tutto il resto viene dal maligno". (Rer)