Covid: in Lombardia 679 nuovi positivi e due decessi

- Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus, a fronte di 32.913 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 679 (2 per cento). I pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentano di due rispetto a ieri (37 in totale), mentre diminuiscono di due quelli nei reparti Covid (in tutto 292). Nelle ultime 24 ore, si registrano due decessi, per un totale di 33.847 dall’inizio della pandemia. (Rem)