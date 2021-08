Polonia: ex vicepremier Gowin annuncia fondazione gruppo parlamentare di Porozumienie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porozumienie, partito polacco che l’altro ieri ha lasciato la coalizione di governo, ha avviato la pratica per formare un gruppo parlamentare. Lo ha annunciato oggi il leader del partito ed ex vicepremier polacco, Jaroslaw Gowin, parlando con la stampa al Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia. "Da oggi Porozumienie va per la sua strada. Siamo in meno, ma sappiamo cosa ci unisce e ci rende più forti", ha sottolineato Gowin. "Rimaniamo fedeli ai valori condivisi dalla coalizione Destra Unita, ci sentiamo onesti nei confronti dei nostri elettori, di chi si è fidato di noi, tenendo presente che ci sono state situazioni dall'inizio di questa legislatura in cui il partito Diritto e giustizia (PiS) ha proposto soluzioni dannose alla Polonia e ai polacchi", ha affermato il fondatore e leader di Porozumienie, indicando il il tentativo di porre il veto al bilancio dell'Ue, sino alla tassa sui media e ora al nuovo disegno di legge sulla stampa che, a suo dire, viola la libertà di parola e pone in conflitto la Polonia con gli Stati Uniti. "Vogliamo una Polonia orgogliosa, una Polonia ricca, una Polonia che rispetti il pluralismo interno della nostra società, una Polonia rispettata in tutto il mondo", ha detto l'ex vice primo ministro. "Siamo aperti alla cooperazione con tutti i movimenti di centrodestra", ha aggiunto Gowin. (Vap)