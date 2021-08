Roma: Fd'I, senza fissa dimora morto è simbolo emarginazione, question time si ricovero coatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima tragedia del clochard trovato senza vita a Largo Argentina pone, ancora una volta, la necessità di affrontare l'emarginazione sociale e il degrado. Già con un nostro ordine del giorno approvato il Governo si impegnava a istituire un sistema di ricovero coatto, congiuntamente con le associazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana, per i senzatetto. Nel centro storico si susseguono situazioni di questo genere, da Largo Argentina all'Esquilino e sia il Comune a guida Raggi che il Municipio a guida Alfonsi rimangono a guardare. È urgente e necessario dare attuazione al nostro ordine del giorno. Presenteremo un question time al ministro Lamorgese e atti di sindacato ispettivo in Campidoglio e Municipio per chiedere immediate iniziative". Così in una nota il deputato componente dell'esecutivo romano di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, il capogruppo di Fd'I in Assemblea Capitolina, Andrea De Priamo e il capogruppo di Fd'I al Primo Municipio, Stefano Tozzi. (Com)