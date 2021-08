Venezuela: procuratore Saab, "unilaterali" le critiche dall'ex procuratrice Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha bocciato come faziose le accuse di "inazione" nel perseguire i possibili reati di violazione dei diritti umani, contenute in un documento dell'ex procuratrice della Corte penale internazionale (Cpi), Fatou Bensuda. "Come conferma la camera delle indagini preliminari della Cpi, le attuazioni dell'ex procuratrice generale, nell'ambito del caso Venezuela I, sono state portate avanti in modo unilaterale, senza tenere conto ne della collaborazione effettiva prestata in buona fede dalle nostre autorità, né la documentazione presentata". Saab, nominato procuratore del Venezuela dalla disciolta Assemblea nazionale costituente (Anc), a maggioranza chavista, ha detto che le parole di Bensouda "sono prive di valore" oltre che "gratuite e non vere". L'ex governatore dello Stato di Anzoategui ha quindi ribadito a fiducia nel nuovo procuratore generale della Cpi, il britannico Karim Khan, incaricato ora di valutare se il caso "Venezuela I" merita l'apertura di un fascicolo. Le accuse di Bensouda, ha aggiunto, potranno essere smentite quando Khan si recherà "in situ", per certificare "gli sfori realizzati da tutte le istituzioni venezuelane". (segue) (Brb)