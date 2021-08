Venezuela: procuratore Saab, "unilaterali" le critiche dall'ex procuratrice Cpi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto stilato da Fatou Bensouda il 21 giugno, e diffuso in settimana dalla camera delle indagini preliminari, si sostiene che le autorità giudiziarie venezuelane non hanno fatto quanto possibile per portare avanti i casi sui presunti reati di lesa umanità denunciati nel Paese. Bensouda, che aveva lasciato l'incarico sette giorni prima, denuncia la "inazione" di Caracas, parlando di "un numero limitato di procedimenti interni", collegati "ai possibili casi individuati dalla procura", la portata "molto limitata delle indagini" e la "mancanza di passi concreti e conseguenti" utili ad individuare i possibili responsabili. "Le autorità venezuelane non sono realmente disposte a indagare o giudicare questi casi", si legge ancora. Il caso, chiamato Venezuela I, non è ancora stato trasformato in un procedimento vero e proprio: spetta infatti al britannico Karim Kahn, nuovo procuratore generale, valutare se ci sono gli estremi per aprire un fascicolo. Senza ulteriori approfondimenti, le parole dell'ex procuratrice generale potrebbero però dimostrare la competenza della Cpi a intestarsi il caso. (segue) (Brb)