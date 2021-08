Venezuela: procuratore Saab, "unilaterali" le critiche dall'ex procuratrice Cpi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 marzo però, il governo del presidente Argentino Alberto Fernandez si è sfilato dalla lista dei ricorrenti della prima causa, confermando il cambio di strategia e orientamento rispetto alla precedente amministrazione di Mauricio Macri. Una decisione che maturava il giorno dopo che l’Argentina aveva formalizzato l’uscita dal cosiddetto Gruppo di Lima, l’insieme dei paesi americani che da alcuni anni lavorano per le dimissioni di Nicolas Maduro da presidente. Il gruppo, cui Buenos Aires aveva aderito sotto la presidenza di Mauricio Macri, veniva definito dall’attuale amministrazione uno “strumento” dell’ex presidente Usa, Donald Trump, e del segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro. Per Saab, la rinuncia di Buenos Aires è un fatto "molto importante, con un alto valore simbolico cui si dovrà prestare molta attenzione. Se lo fanno è per un motivo", ha aggiunto. (Brb)