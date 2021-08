Medio Oriente: ministra Salute Anp, arrivate 150 mila dosi di vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate oggi a Ramallah 150 mila dosi di vaccino contro il Covid-19 che il governo ha acquistato dalla casa farmaceutica statunitense Pfizer. Lo rende noto la ministra della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mai al Kaila, in un comunicato stampa, secondo il quale l’Anp ha acquistato circa quattro milioni di dosi di vaccino Pfizer che verranno consegnate settimanalmente in quantità variabili, in base al programma di fornitura concordato con l’azienda. A partire da maggio di quest’anno, sono arrivate a Ramallah circa un milione di dosi dalla casa farmaceutica statunitense. Secondo quanto dichiarato dalla ministra, nel mese di settembre dovrebbero arrivare circa un milione di dosi, mentre il resto dei vaccini verrà fornito entro la fine dell’anno. “Ad oggi i Territori palestinesi hanno ricevuto quasi due milioni di dosi totali, acquistate da diverse case farmaceutiche”, ha proseguito Al Kaila.(Res)