Argentina-Uruguay: domani "un fuori programma" Fernandez-Lacalle Pou dopo tensioni su Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, sarà venerdì a Buenos Aires per un vertice "fuori programma" e con "agenda aperta" con il suo omologo argentino, Alberto Fernandez. La riunione avviene nel contesto dei recenti contrasti pubblici tra i due presidenti sull'indirizzo da dare al Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) in materia di aperture negli accordi commerciali con paesi terzi e di tariffe esterne. L'arrivo di Lacalle Pou è previsto per la tarda mattinata di venerdì direttamente nella residenza di Olivos a bordo di un elicottero delle Forze armate uruguaiane. Il vertice, segnala la stampa locale, potrebbe essere quindi l'occasione per un definitivo chiarimento di posizioni che metta fine alle tensioni inaugurate dal presidente Lacalle Pou il 26 marzo, in occasione del vertice dei 30 anni del Mercosur dove Fernandez faceva da anfitrione. (segue) (Abu)