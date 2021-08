Argentina-Uruguay: domani "un fuori programma" Fernandez-Lacalle Pou dopo tensioni su Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quell'occasione il presidente uruguaiano minacciò la fuoriuscita del suo paese dal blocco commerciale se l'Argentina continuava ad opporsi alla proposta di rendere flessibile la norma che oggi impedisce ai membri del Mercosur di negoziare singolarmente accordi commerciali con paesi terzi. Lacalle Pou definì il blocco commerciale come una "zavorra", suscitando una dura e immediata risposta di Fernandez. "Non vogliamo essere la zavorra di nessuno, se siamo una zavorra che prendano un'altra nave", aveva detto. (segue) (Abu)