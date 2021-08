Argentina-Uruguay: domani "un fuori programma" Fernandez-Lacalle Pou dopo tensioni su Mercosur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di domani che, secondo quanto hanno confermato fonti della presidenza si terrà in modo informale nella residenza presidenziale di Olivos e non nella casa di governo, riporta di fatto al primo faccia a faccia tenuto tra i due presidenti a novembre del 2020. In quell'occasione, sorta come in questo caso fuori agenda e all'ultimo momento, Lacalle Pou ricevette Fernandez nella residenza di Anchorena e lo omaggiò con un "asado" (grigliata di carne) da lui stesso cucinato e servito. Le immagini di quella riunione diffuse successivamente dagli uffici stampa delle due presidenze avevano sorpreso all'epoca per l'inusuale tono di informalità e cordialità della riunione che facevano trasparire. Un clima dissoltosi completamente nei mesi seguenti alla luce delle divergenze sulla conduzione del blocco integrato oltre che da Argentina e Uruguaya anche da Brasile e Paraguay. (segue) (Abu)