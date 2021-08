Argentina-Uruguay: domani "un fuori programma" Fernandez-Lacalle Pou dopo tensioni su Mercosur (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo vertice dei capi di Stato del Mercosur tenuto a luglio ha confermato a pieno le profonde divisioni emerse nel corso dell'ultimo semestre in seno al blocco commerciale. In quell'occasione, dove si celebrava il passaggio di consegne della presidenza pro tempore dall'Argentina al Brasile, anche Jair Bolsonaro, aveva manifestato profonde differenze con Alberto Fernandez in relazione alla necessità di avanzare su una forte riduzione delle Tariffe esterne comuni (Aec). Il presidente brasiliano dopo i saluti e ringraziamenti di rito, non aveva usato giri di parole nel criticare la posizione argentina, considerata responsabile di una presunta "situazione di stallo", affermando che "il semestre appena concluso si è scostato dalle esigenze e dalla necessità di modernizzazione del Mercosur e non ha prodotto risultati". "Per superare questa immagine negativa del Mercosur il focus del Brasile sarà posto sulla modernizzazione dell'agenda economica e sull'ottenimento di risultati concreti in materia di revisione della tariffa esterna e l'adozione di flessibilità nei negoziati con paesi terzi", ha quindi aggiunto. (Abu)