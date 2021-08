Hong Kong: popolazione della città in calo dell’1,2 per cento nell’ultimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione della città di Hong Kong è diminuita dell'1,2 per cento a 7.394.700 di persone, con 89.200 residenti che hanno lasciato la città nell’ultimo anno. Lo dicono i dati pubblicati oggi dal governo locale, secondo cui il calo da metà del 2020 a metà del 2021 è dovuto ad una “diminuzione naturale”, nella quale il numero dei decessi è stato superiore al numero delle nascite. Secondo le autorità un altro motivo della contrazione è stato il forte deflusso di residenti di Hong Kong, calo che ha superato il numero degli arrivi nel territorio, pari a 13.900 persone. Come riferisce un rapporto dell’Autorità per gli schemi di fondi di previdenza obbligatori (Mandatory Provident Fund Schemes Authority), negli ultimi 12 mesi sono aumentati anche i prelievi anticipati dal fondo pensione obbligatorio della città, che possono essere effettuati solo in caso di partenza definitiva, con circa 6,6 miliardi di dollari di Hong Kong (85 milioni di dollari Usa) di fondi ritirati da aprile 2020 a marzo di quest'anno. La cifra è del 27 per cento superiore a quella dell’anno finanziario precedente ed è la più alta mai registrata. Secondo il portale di notizie “Channel News Asia”, le migrazioni della popolazione sarebbero da collegare al controllo più stringente da parte di Pechino: migliaia di residenti di Hong Kong si sarebbero allontanati per sfuggire all’ampia repressione ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta lo scorso anno dal governo centrale. (Cip)