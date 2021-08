Roma: Evi (Ev), soddisfazione per divieto allevamenti intensivi nei parchi della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si lavora sodo e con convinzione, i risultati non possono che arrivare. E oggi ne arriva uno estremamente soddisfacente: grazie alla battaglia portata avanti insieme alla capogruppo di Europa Verde in Assemblea capitolina, Simona Ficcardi, non ci saranno più allevamenti intensivi nei parchi agricoli di Roma". Lo dichiara, con una nota, la co-portavoce nazionale di Europa verde ed europarlamentare Eleonora Evi, già da tempo impegnata sul fronte del benessere animale. "Dopo l'approvazione dell'iniziativa dei cittadini europei 'End The Cage Age' che ho convintamente supportato al Parlamento europeo - aggiunge - la delibera approvata oggi nell'ambito dell'ampliamento del parco agricolo Arrone-Galeria a Roma è un'importante vittoria verde a tutela degli animali e dell'ambiente, simbolo di un'Italia sempre più sensibile rispetto alle sorti degli animali e del pianeta".(Com)