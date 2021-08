Croazia: premier Plenkovic, decisioni sui generali dopo analisi del ministero Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia prenderà una decisione in merito ai generali dell'operazione Lampo dopo un'analisi condotta dal ministero della Giustizia sui documenti inviati dalla Bosnia Erzegovina. Lo ha detto il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, che oggi ha incontrato i comandanti e gli alti ufficiali che hanno preso parte all'operazione di polizia militare Lampo durante il conflitto degli anni '90. L'incontro è stato organizzato dopo la richiesta della Procura della Bosnia Erzegovina per la fornitura di assistenza legale internazionale presentata ai sensi dell'Accordo in merito tra Croazia e Bosnia Erzegovina. "L'obiettivo dell'incontro era quello di far conoscere loro il contenuto della richiesta. Non si tratta di incriminazioni, le incriminazioni non esistono. Con questa richiesta, tutte le azioni relative a questo caso sono state temporaneamente sospese dagli organi competenti della Bosnia Erzegovina", ha affermato Plenkovic aggiungendo che il governo della Croazia studierà in dettaglio la documentazione inviata da Sarajevo. (segue) (Seb)