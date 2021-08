Croazia: premier Plenkovic, decisioni sui generali dopo analisi del ministero Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha infine detto che l'incontro odierno è stato molto positivo. "Per quanto riguarda la legittimità delle operazioni Lampo e Tempesta, nessuno può metterlo in dubbio, sono completamente legali e legittime", ha concluso il premier. Oltre al primo ministro erano presenti all'incontro il vicepremier e ministro dei veterani croati Tomo Medved, il ministro della Difesa Mario Banozic, il ministro della Giustizia Ivan Malenica e il ministro degli Esteri Gordan Grlic Radman. La Procura croata ha ricevuto una richiesta dalla Procura della Bosnia Erzegovina affinché assuma l'accusa contro l'esercito croato per la cosiddetta operazione Lampo (Bljesak). "Vorremmo sottolineare che l'ispezione della documentazione ricevuta ha stabilito che non si tratta di atti di accusa, ma di una richiesta di assistenza legale internazionale presentata ai sensi dell'Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Bosnia Erzegovina sull'assistenza legale in materia civile e materia penale", ha reso noto la Procura croata in un comunicato. (Seb)