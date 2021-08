Milano: Mascaretti (Fd'I), servono almeno 200 mila parcheggi di interscambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' ridicolo che proprio a fine mandato la sinistra si accorga che servono dei parcheggi a Milano: saranno comunque molti di più quelli che cancelleranno rispetto a quelli che realizzeranno" dichiara in una nota Andrea Mascaretti, l'esponente milanese di Fratelli d'Italia. "Sarà quindi un bel problema per i cittadini milanesi poter parcheggiare la macchina se non potranno permettersi un box; questa Amministrazione si conferma costantemente a favore dei ricchi e a discapito delle famiglie normali che fanno fatica arrivare a fine mese" aggiunge Andrea Mascaretti, spiegando che "i milanesi dovranno pagare anche per la macchina lasciata vicino a casa. In ogni caso la Giunta, se proprio volesse proporre qualcosa di buono per la città, per ridurre il traffico e per migliorare l'ambiente, dovrebbe partire dalla mia proposta di realizzare almeno 200 mila parcheggi d'interscambio per consentire a chi arriva da fuori di parcheggiare la macchina e utilizzare mezzi pubblici, motorini elettrici in sharing o biciclette" conclude il capogruppo di Fd'I Milano. (Com)