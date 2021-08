Infrastrutture: Anas, al via campagna assunzioni per manutenzione rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas (Gruppo FS italiane) ha avviato una campagna di reclutamento per le attività di manutenzione ed ispezione della sua rete stradale che integra il piano assunzioni della società rispetto a quanto previsto dal decreto Sostegni – bis. Come si legge in una nota della società le figure ricercate dovranno essere in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali e si occuperanno di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale. I processi di selezione sono stati affidati a sette società esterne di reclutamento e le risorse idonee verranno inserite presso la Direzione operation e coordinamento territoriale, la Direzione progettazione e realizzazione lavori e le strutture territoriali. Per partecipare si può accedere tramite la pagina del sito istituzionale della società. (Com)