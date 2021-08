Infrastrutture: Romania, governo pronto a stanziare 10 miliardi di euro in sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 30 per cento delle città della Romania non sono allacciate a una rete idrica, più della metà non sono allacciate a quella fognaria e ben tre quarti non godono di forniture di gas naturale. È quanto riferito dal ministro dello Sviluppo, Attila Cseke, al termine della riunione dell’esecutivo tenutasi oggi durante il quale si è discusso del Programma nazionale di investimenti. Stando a quanto si legge nella bozza d’ordinanza d’urgenza attraverso cui il governo di Bucarest stanzierà circa 10 miliardi di euro nei prossimi sei anni per vari progetti infrastrutturali, riferisce l'emittente televisiva "Digi24", l’obiettivo di questi fondi è migliorare l’infrastruttura stradale. Sono meno della metà le strade provinciali che sono state ristrutturate sinora. (segue) (Rob)