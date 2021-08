Infrastrutture: Romania, governo pronto a stanziare 10 miliardi di euro in sei anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha discusso ieri per la prima volta del decreto d'urgenza per l'approvazione del programma di nazionale di investimento Anghel Saligny. Il progetto sarà finanziato per 50 miliardi di lev (circa 10 miliardi di euro) dallo Stato e le risorse saranno trasferite agli enti locali per la costruzione di strade, reti fognarie ed idriche. Il progetto avrà una durata minima di sei anni. Il primo ministro Florin Citu ha sottolineato, al termine della riunione dell'esecutivo, come sia "inammissibile" che ci siano ancora zone del Paese che non dispongono di strade asfaltate, fognature o acqua potabile. "Ci sono opere basilari che avremmo potuto avere in Romania. Le faremo in questo mandato", ha aggiunto il premier. (Rob)