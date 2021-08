Romania: Coface, aperte 3.033 procedure d’insolvenza nei primi sei mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2021 sono state aperte 3.033 nuove procedure d’insolvenza in Romania, il 23 per cento in più rispetto quelle dello stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge dal'ultimo studio di Coface, secondo cui le insolvenze aperte nella prima metà dell’anno corrente sono tornate a un livello vicino a quello prima della pandemia di Covid-19 e si prevede un aumento di almeno il 10 per cento rispetto all'anno scorso. Il numero di dipendenti denunciati dalle imprese romene insolventi nel periodo analizzato è stato pari a 11.294. Le perdite finanziarie causate dalle società insolventi nella prima metà del 2021 sono state di quasi 2 miliardi di lei (circa 407 milioni di euro), un dato cinque volte al di sotto della prima metà del 2015 ed è anche il più basso dell'ultimo decennio. Si registra una progressiva diminuzione del numero delle imprese insolventi con ricavi superiori a 0,5 milioni di euro: questa quota è pari a sole 130 unità, il dato più basso dell'ultimo decennio.(Rob)