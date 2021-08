Bosnia: Covid, Bulgaria dona 50 mila dosi di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha donato 50 mila dosi di vaccini contro il Covid-19 alla Bosnia ed Erzegovina con l'assistenza del ministero degli Affari esteri, come "un'altra prova delle relazioni amichevoli tra i due Paesi". Lo ha dichiarato lo stesso ministero degli Esteri bulgaro. "La Bulgaria continua fermamente a sostenere la via europea ed euro-atlantica della Bosnia-Erzegovina, rimanendo impegnata a promuovere il dialogo politico, la cooperazione commerciale, economica, culturale, turistica e militare e a creare ancor più condizioni per una migliore conoscenza dei due popoli che sono stati collegati storicamente per secoli", afferma il dicastero in un comunicato stampa. (Seb)