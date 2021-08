Russia: Lavrov, Piattaforma sulla Crimea è una "congrega" che incita al neonazismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Piattaforma sulla Crimea, un meccanismo internazionale per rivendicare la sovranità ucraina sulla penisola, è una "congrega" che incita al neonazismo. E' quanto dichiarato dal ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, durante un suo intervento al Festival d'arte di Tavrida, in corso nella città di Sudak, in Crimea. Lavrov ha apertamente criticato l'iniziativa del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. "Tra una settimana, ci sarà un'altra riunione della Piattaforma Crimea, una congrega che continuerà a generare sentimenti neonazisti e razziali". (Rum)