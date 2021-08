Abruzzo: Chieti, progetti per un milione e mezzo di euro da destinare a scuole, asili nido e palestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Chieti ha partecipato a due bandi del ministero della Pubblica istruzione per finanziare diversi interventi a beneficio delle scuole e delle palestre cittadine e che potranno essere cantierati entro l'autunno. "I bandi sono due, quello più corposo ci consentirà di attingere a fondi strutturali europei per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell'impiantistica delle palestre, aree da gioco e impianti sportivi adibiti a uso didattico, nonché di mense scolastiche e relativo allestimento", affermano il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Lavori Pubblici e Istruzione Stefano Rispoli e Teresa Giammarino. "L'altro bando riguarda invece la manutenzione, 200.000 euro la posta che possiamo chiedere e che spalmeremo su interventi di spicciola manutenzione su 20 scuole che aspettano da anni di avere ascolto e interventi. Come capoluogo di provincia possiamo ambire all'approvazione di ben 4 progetti per il primo bando, pari a 1.200.000 euro, cosa che ci ha convinto a pensare interventi per ogni comprensivo. Due comprensivi hanno scelto di operare per la messa in sicurezza di due palestre, gli altri due agiranno sulle mense", dichiarano. (segue) (Gru)