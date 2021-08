Abruzzo: Chieti, progetti per un milione e mezzo di euro da destinare a scuole, asili nido e palestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul fronte palestre - prosegue il sindaco - si agirà al fine di migliorare l'impiantistica sportiva ospitata dalle scuole, anche vista l'intenzione dell'Amministrazione di farne uso per attività extrascolastiche. I fondi, parliamo di 350 mila euro per ognuna, quindi circa 800 mila euro, consentiranno la messa in sicurezza e l'adeguamento degli spazi. Per quanto riguarda le mense, le risorse a disposizione sono circa 200 mila euro per intervento e prevedono anche qui la messa in sicurezza e l'adeguamento funzionale. L'Ente ha risposto anche all'avviso pubblico ministeriale finalizzato all'ulteriore messa in sicurezza degli ambienti scolastici e che individua risorse per il quinquennio 2021/2025 destinato ad asili nido e scuole dell'infanzia. Attraverso queste risorse potremo sistemare buona parte della manutenzione straordinaria e ordinaria nelle scuole e dare risposte alle priorità che ci arrivano proprio dai vari istituti sul fronte della messa in sicurezza, allargamento delle aule e ricavo di ulteriori spazi per poter consentire le lezioni con il necessario distanziamento". (Gru)