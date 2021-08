Venezuela: da domani in Messico via al nuovo negoziato governo-opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno di Norvegia ha confermato che governo e opposizioni del Venezuela stanno terminando la fase dei colloqui preliminari in vista dell'apertura del tavolo, in agenda domani a Città del Messico. Il governo di Nicolas Maduro e la Piattaforma unitaria, nella quale convergono diversi partiti delle opposizioni, "si trovano nella fase finale delle conversazioni esplorative, con l'obiettivo di iniziare i negoziati in Messico", si legge in una nota del ministero degli Esteri norvegese. La notizia è stata rilanciata dal ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Confermo che il ministero degli Esteri della Norvegia ci ha comunicato che le parti che parteciperanno al dialogo sul Venezuela sono entrate nella fase finale delle discussioni esplorative", ha segnalato. (segue) (Vec)