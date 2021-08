Venezuela: da domani in Messico via al nuovo negoziato governo-opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle sanzioni, e su tutta la riuscita del dialogo, pesa la dichiarazione congiunta resa a fine giugno da Stati Uniti, Unione Europea e Canada. Un documento in cui per la prima volta nel quale si metteva nero su bianco la “disponibilità” a “rivedere le sanzioni” in caso di via libera a un negoziato che coinvolga tutti gli attori. La dichiarazione congiunta ricorda la necessità che la soluzione "pacifica" alla crisi venga dal popolo venezuelano tramite un processo negoziale animato dagli stessi venezuelani, per far sì che tutti i cittadini "possano esprimersi politicamente attraverso elezioni locali, parlamentari e presidenziali, credibili, inclusive e trasparenti". I tre rinnovano l'appello alla liberazione senza condizioni "di tutti coloro che sono stati ingiustamente arrestati per ragioni politiche", alla "indipendenza dei partiti politici", alla "libertà di espressione, anche per i membri della stampa" e alla fine "delle violazioni dei diritti umani". (segue) (Vec)