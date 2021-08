Venezuela: da domani in Messico via al nuovo negoziato governo-opposizioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle ultime notizie, la delegazione del governo sarà composta dal presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez e il governatore dello Stato di Miranda, Hector Rodriguez. Per le opposizioni sono attesi l'ex parlamentare Gerardo Blyde e dirigenti di diversi partiti politici come Luis Emilio Rondon (Un nuevo tiempo), Mariela Magallanes (La Causa R) e Tomas Guanipa, il funzionario cui il leader oppositore Juan Guaidò ha dato il compito di ambasciatore del governo di transizione a Bogotà, Colombia. L'ex candidato alla presidenza, Henrique Capriles Radonski, da sempre critico con la strategia "muro contro muro" di Guaidò, ha detto che invierà anche l'ex deputato Stalin Gonzalez, non nuovo a operazioni di questo genere. (segue) (Vec)