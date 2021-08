Roma: Pedica, Raggi abbia il coraggio di ammettere suo fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi lancia lo slogan della sua campagna elettorale: 'Avanti con coraggio'. In effetti ci vuole un bel coraggio a tornare a chiedere il voto ai romani dopo cinque anni di fallimenti e promesse mancate". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, coordinatore del gruppo Più Europa più Roma. "Al posto del Colosseo e dei pini, - aggiunge - sarebbe stato più onesto da parte sua mettere come sfondo i cumuli di spazzatura davanti ai cassonetti, le strade sporche e piene di buche o gli autobus che vanno a fuoco. Sono queste le immagini che i romani hanno davanti agli occhi tutti i giorni, e i più coraggiosi sono loro, che vivono in una città disastrata, da terzo mondo". (Com)