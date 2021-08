Francia: Marsiglia, attacco hacker a computer di un medico, falsificati 178 pass sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata aperta un’inchiesta dal tribunale giudiziario di Marsiglia in seguito all’attacco hacker subito dal computer di un medico che ha provocato il rilascio di diversi permessi sanitari falsi. Lo ha riferito al quotidiano “Le Figaro” il procuratore di Marsiglia Dominique Laurens, secondo cui sarebbero 178 i pass sanitari generati in seguito alla violazione informatica. Le indagini sono ancora in corso e la procura non vuole comunicare altri elementi sull'argomento. Secondo il quotidiano regionale “Le Provence”, la truffa sarebbe stata compiuta grazie al furto dei codici previdenziali Ameli del chirurgo dell'Ospedale europeo di Marsiglia. Grazie a questi codici, infatti, è stato possibile modificare i pass vaccinali. (Frp)