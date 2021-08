Brasile: settore servizi cresce 1,7 per cento su mese a giugno e supera livelli pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è cresciuto dell'1,7 per cento su mese e del 21 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), sottolineando che grazie al risultato positivo, il volume d'affari del settore supera nettamente i livelli pre-pandemia, segnando + 2,4 per cento rispetto a febbraio 2020. Sul robusto incremento annuale pesa ovviamente il mese di riferimento, giugno 2020, quando il Paese attraversava una delle fasi più critiche della pandemia da nuovo coronavirus. Nei primi sei mesi dell'anno il settore segna una crescita pari al 9,5 per cento. Negli ultimi 12 mesi invece il volume di affari registra una crescita pari allo 0,4 per cento invertendo per la prima volta la tendenza dopo 16 mesi. Il settore servizi, maggiormente colpito dagli effetti negativi della pandemia di coronavirus, aveva registrato un calo del 7,8 per cento nel 2020, flessione più intensa dall'inizio delle serie storiche iniziate nel 2012. (Brb)