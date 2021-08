Montenegro: governo tiene seduta il 26 agosto su legge che regola il censimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro terrà il 26 agosto una seduta per approvare la proposta di legge che regola il prossimo censimento della popolazione. È quanto emerge dall'informativa inviata al ministero delle Finanze dall'ufficio del primo ministro del Montenegro, secondo quanto riporta l'emittente "Rtcg". "Condividiamo con voi informazioni importanti e vi chiediamo di intraprendere le attività necessarie per l'attuazione. Il 26 agosto si terrà una seduta del governo, per la quale è prevista l'adozione del disegno di legge sul censimento", si legge nella lettera. Nella giornata di ieri il vice primo ministro Dritan Abazovic ha dichiarato, in una conversazione con i giornalisti, che il censimento della popolazione difficilmente potrà essere organizzato entro la fine dell'anno, perché non ci sono le condizioni tecniche per farlo. (Seb)