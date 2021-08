Bangladesh: Covid, 10.126 nuovi e 215 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha registrato 215 decessi per Covid-19 e 10.126 nuovi contagi. Il numero complessivo di casi è salito a 1.396.868 e quello delle vittime a 23.613. Lo riferisce il bollettino della Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità. Su 45.078 test effettuati ieri il tasso di positività è stato del 22,456 per cento (quello complessivo è del 16,83 per cento). I pazienti guariti sono 1.262.065, 13.990 più di ieri, con un tasso di guarigione del 90,35 per cento mentre il tasso di letalità è dell’1,69 per cento. Da ieri il governo ha allentato le misure di contenimento dopo l’ultimo lockdown nazionale, imposto il 23 luglio. Gli uffici pubblici e privati sono stati riaperti nel rispetto delle linee guida previste, così come i negozi e i centri commerciali. I mezzi di trasporto pubblici hanno ripreso a operare a piena capacità salvo indicazioni diverse su base locale.(Inn)