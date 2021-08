Ius Soli: Lollobrigida (Fd'I), appello lontano da reali esigenze cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’avvicinarsi delle elezioni amministrative e il 'semestre bianco' che rende impossibile votare per le politiche, hanno convinto la sinistra a rispolverare i suoi cavalli di battaglia. Sono giorni infatti che sentiamo Enrico Letta ripetere di volersi concentrare da settembre sullo Ius Soli. Un appello al quale risponde solo qualche esponente della sinistra ma che è lontano anni luce dalle reali esigenze dei cittadini. Nessuno sente il bisogno di una legge sulla cittadinanza che già esiste e funziona benissimo". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli D’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, secondo cui "gli italiani piuttosto hanno l’esigenza di capire come riapriranno le scuole a settembre e come saranno messi in sicurezza i mezzi pubblici. Quesiti irrisolti da un anno che rischiano di continuare a rimanere senza risposta. Basta perdere tempo dietro polemiche strumentali che non fanno il bene dell’Italia”. (Com)