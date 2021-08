Argentina: presidente Fernandez disposto ad aprire dibattito su legalizzazione cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, si è detto disposto ad aprire un dibattito sulla legalizzazione della marijuana nel Paese. "Da quando ho promosso la legge sull'aborto mi chiedono di avanzare anche sulla questione della legalizzazione della marijuana. Non ho problemi a generare questo tipo di dibattiti, in queste cose mi considero una persona molto liberale e ognuno ha il diritto di fare della sua vita quello che vuole, anche farsi del danno", ha dichiarato il capo di Stato in un'intervista rilasciata al portale "Filo News". "Ad ogni modo lo Stato deve avvisare che si tratta di un danno ed evitare che quel danno metta a rischio altre persone", ha precisato. Fernandez ritiene che la marijuana "come ogni droga è nociva" ma che è un dato di fatto che "molti giovani la consumano", e ha paragonato la sua diffusione a quella dell'alcol e il tabacco. (segue) (Abu)