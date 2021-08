Argentina: presidente Fernandez disposto ad aprire dibattito su legalizzazione cannabis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La marijuana è nociva, il tabacco provoca il cancro, e l'alcol degrada le persone, quindi bisogna discutere senza ipocrisia e chiedersi perché queste due sostanze sono legali e la marijuana non lo è", ha detto. A partire dal 2017, in Argentina è permesso esclusivamente l'uso medicinale della cannabis, mentre il codice penale prevede ancora pene dai 5 ai 15 anni di prigione per le persone trovate in possesso di sostanze illegali. Una sentenza della Corte Suprema del 2009 (sentenza Arriola) ha stabilito giurisprudenza in materia affermando la depenalizzazione per uso personale in piccole quantità e per consumo nei locali privati. (segue) (Abu)