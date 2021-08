Argentina: presidente Fernandez disposto ad aprire dibattito su legalizzazione cannabis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, tale pronuncia non trova tuttora piena applicazione in quanto rimane attualmente in vigore la legge 23.737 del 1989. Allo stato attuale di fatto è ancora possibile e frequente in Argentina affrontare un procedimento giudiziario per il consumo personale o il coltivo di cannabis. Un'inchiesta del 2020 della organizzazione non governativa Cels ha rilevato che il 75 per cento dei procedimenti penali in materia di droga nella città di Buenos Aires sono per consumo personale mentre solo il 25 per cento riguardano lo smercio o il traffico di droga. (Abu)