Francia: governo fa marcia indietro, niente revisione obbligatoria per i motocicli

- Il governo francese ha fatto marcia indietro sulla revisione obbligatoria ogni due anni per i motocicli a partire dal 2023. La misura, che era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministero dei Trasporti, viene invece "sospesa fino a nuovo avviso" su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron. Richiesto dall'Unione europea e applicato in molti Paesi vicini alla Francia, questo controllo biennale era stato istituito mercoledì con un decreto per l'entrata in vigore nel 2023. Questo provvedimento ha tuttavia provocato il malcontento delle federazioni dei motociclisti, secondo cui "la revisione non è in alcun modo giustificata per le due ruote a motore". “Oggi imporre un controllo tecnico sotto le spoglie della sicurezza stradale è un'aberrazione poiché gli studi e i risultati delle perizie mostrano che le cattive condizioni del veicolo sono la causa solo nello 0,3 per cento dei sinistri, vale a dire molto meno delle condizioni delle infrastrutture stradali", ha commentato la federazione dei motociclisti. (Frp)