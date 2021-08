Incendi: Paglia (Si), un errore cancellare Corpo Forestale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardo l'Italia bruciare e penso a quando una classe politica imbelle ha cancellato il Corpo Forestale, per risparmiare 100 milioni l'anno. Da allora gli incendi sono aumentati in misura esponenziale, con danni incalcolabili e di lunga durata". Lo afferma in una nota il responsabile nazionale economia di Sinistra italiana, Giovanni Paglia. "Sarebbe ora - conclude l'esponente della segreteria nazionale di Si - di cominciare a fare tabula rasa di errori come questo". (Com)