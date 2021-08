Nigeria: aggressione, governo richiama il suo ambasciatore dall'Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha richiamato il suo ambasciatore in Indonesia, reagendo così in modo formale all'aggressione del diplomatico, avvenuta sabato 7 agosto nella capitale Giacarta davanti alla sua residenza ufficiale. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro degli Esteri, Geoffrey Onyeama. "Molti di voi potrebbero aver visto questo video sui social media, dove possiamo vedere (il diplomatico) trattenuto all'altezza del collo in un'auto. Quindi abbiamo deciso di richiamare immediatamente il nostro ambasciatore in Indonesia per procedere a consultazioni", ha detto il ministro, aggiungendo che il governo nigeriano ha anche chiesto alle autorità indonesiane di adottare sanzioni severe e appropriate contro i funzionari dell'immigrazione coinvolti in questo incidente. Il governo della Nigeria aveva già severamente condannato l'aggressione inviando una lettera di protesta al governo di Giacarta. Nel video si vede il diplomatico – di cui non è stato reso noto il nome – mentre viene arrestato e malmenato davanti al suo alloggio ufficiale a Giacarta dai funzionari dell'immigrazione.: almeno tre uomini lo immobilizzano tenendogli le mani e colpendolo alla testa all'interno di un veicolo, mentre il diplomatico urla "non riesco a respirare" e lamenta dolori al collo. Uno dei funzionari, che indossava una mascherina, ha messo la mano sulla testa del diplomatico e l'ha spinta indietro contro un sedile. (segue) (Res)