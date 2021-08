Nigeria: aggressione, governo richiama il suo ambasciatore dall'Indonesia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio ha suscitato un'ondata di indignazione e portato a pubbliche scuse da parte del ministero degli Esteri indonesiano, secondo il quale uno dei funzionari responsabili dell'aggressione è stato convocato lunedì per l'incidente e si è scusato a nome del suo governo. Nella nota, il governo di Abuja sottolinea che il maltrattamento è andato “contro il diritto internazionale e le Convenzioni di Vienna che disciplinano le relazioni diplomatiche e consolari tra gli Stati”. Nel 2015, il governo indonesiano ha giustiziato con la fucilazione due nigeriani per presunti reati di droga. In quell'occasione, il ministero degli Esteri nigeriano ha affermato che le esecuzioni sono state eseguite nonostante le persistenti richieste di clemenza da parte del governo e del parlamento di Abuja. (Res)