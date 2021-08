Germania: Laschet (Cdu) si dice sicuro di vincere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla cancelleria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, è fiducioso di vincere le elezioni parlamentari del 26 settembre. Laschet, durante una dichiarazione d'apertura pronunciata in occasione di un comizio elettorale effettuata nella Sassonia dell'Est, si è detto "assolutamente convinto di vincere le elezioni". Il candidato dell’Unione ha come obiettivo quello di visitare il maggior numero di regioni tedesche possibili prima del 26 settembre. "Le campagne elettorali sono, certo, spesso un modo per esporre le proprie idee e, inevitabilmente, una fonte di scontri. Ciò detto, si tratta anche di un'occasione unica per incontrare persone interessanti... partecipare mi è sempre piaciuto", ha dichiarato Laschet.(Geb)