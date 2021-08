Egitto: Wttc, economia potrebbe subire perdite giornaliere di 31 milioni di sterline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ricerca condotta dal Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo (Wttc) ha rivelato che l’economia dell’Egitto potrebbe subire perdite giornaliere per oltre 31 milioni di sterline (circa un milione e mezzo di euro) a causa dell’inserimento del Paese nella “lista rossa” del Regno Unito. Prima del 2019, il Regno Unito è stato il terzo mercato di origine dei visitatori che si recavano in Egitto, appena dietro a Germania e Arabia Saudita. Tuttavia, la ricerca del Wttc mostra che le restrizioni relative alla "lista rossa" stiano scoraggiando i viaggiatori del Regno a recarsi in Egitto. L'economia egiziana potrebbe subire una perdita di oltre 237 milioni di sterline ogni settimana (circa 13 milioni di euro), pari a oltre 1 miliardo di sterline ogni mese (circa 53 milioni di euro). La ricerca del Wttc mostra il drammatico impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sul settore dei viaggi e del turismo egiziano, con il suo contributo al Pil nazionale che è passato dall’8,8 per cento nel 2019, al 3,8 per cento nel 2020, con una perdita di 844 mila posti di lavoro nel settore. (Cae)